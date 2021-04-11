В Бразилии появится самая большая статуя Иисуса Христа

В Бразилии в городе Энкантадо, который расположен на юге страны, строят новую статую Иисуса Христа, она будет выше знаменитой статуи Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро - 43 метра против 38.

Статуя Христа-Защитника в Энкантадо станет третьим в мире по высоте памятником Иисусу. Две самые большие статуи находятся в Индонезии (52,55 м) и Польше (52,5 м), пишет ВВС.



Рабочие уже завершили монтаж рук и головы. Сейчас в основании каркаса строят шахту для лифта и смотровую площадку. Закончить строительство планируют к концу 2021 года.

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В Великобритании в университете Винчестера установили памятник в полный рост шведской эко-активистке 18-летней Грете Тунберг.