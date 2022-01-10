В Бразилии на людей обрушилась скала: много жертв

Каменная глыба оторвалась от каньона на озере Фурнас в бразильском штате Минас-Жерайс. Скала упала на катера с туристами.

Трагедия произошла 8 января, сообщает Washington Рost.

Глыба накрыла четыре лодки. Две из них утонули. Другие отбросило волной от удара камня о воду.

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На яхте "Иисус" погибли 10 человек. Среди них - 10-летний парень.

Еще девять человек получили серьезные травмы. Их доставили в больницы.

Фото: Reuters

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,9. В результате этого рухнула часть Великой Китайской стены. Девять человек получили травмы.