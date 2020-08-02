В Берлине тысячи людей митинговали против коронавируса

Акция в Берлине против коронавируса. Фото: Reuters

Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине против коронавирусных ограничений.

В центре города, на улице Унтер-ден-Линден, собралось около 7 тысяч человек, многие без масок, сообщает издание Morgenpost.

"Многие по-прежнему не соблюдают правила. Наши коллеги через громкоговорители просят их соблюдать правила. Зафиксировано много нарушений, за которые впоследствии будут штрафы", - пишет в Твиттере столичная полиция.

Сначала была заявлена ​​акция численностью в 1 тысячу человек.

Над городом летает вертолет, чтобы, как пишет в Твиттере полиция, иметь возможность лучше оценивать обстановку.

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