В Белом доме наградили собаку-участника ликвидации главаря "Исламского государства"

Собаку зовут Конаном. Фото: скрин из видео

Президент США Дональд Трамп наградил медалью и грамотой служебного пса американского спецназа, который участвовал в ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади в провинции Идлиб в Сирии.

Награждение состоялось в Белом доме. В церемонии также принял участие вице-президент США Майкл Пенс, об этом сообщает CBS.

Трамп назвал собаку, которую зовут Конаном в честь американского комика Конана О'Брайена, "крепким орешком".

"Никто не будет связываться с Конаном", - добавил он.

Известно, что пес получил ранения, когда главарь боевиков подорвал себя в тоннеле.

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Обнародовали кадры штурма на северо-западе Сирии дома, в котором убили лидера террористической организации и ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.