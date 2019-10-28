Показали видео с места ликвидации террориста аль-Багдади

Турецкое информационное агентство " Анадолу показало видео с места ликвидации лидера террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакр аль-Багдади в Сирии.
Видео снято с помощью дрона.
На нем видны руины домов и палатку. Также воронки от бомб, оставшиеся после массированного обстрела со стороны американских военных.
В спецоперации США по ликвидации главаря ИГИЛ участвовали восемь вертолетов, два ударных беспилотника и американский десант.
[ВИДЕО] - Корреспонденты #АА засняли с помощью дронов район, где был ликвидирован главарь #ДЕАШ Абубекир аль-Багдади. pic.twitter.com/GVBer8tgSX— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 28 октября 2019 г.
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"Ісламська держава" призначила наступника лідера Абу Бакра аль-Багдаді. Новим лідером ІГІЛ став Абдулла Кардаш. Він також відомий як Хаджі Абдулла аль-Афар.
Аль-Багдаді призначив Кардаша своїм наступником в серпні цього року. Тому до моменту загибелі роль аль-Багдаді в якості лідера угруповання була вже символічною.
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