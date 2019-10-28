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понедельник, 28 октября 2019 17:06

Показали видео с места ликвидации террориста аль-Багдади

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  Силы спецназначения США провели операцию по ликвидации Аль Багдади недалеко от села Бариша. Фото: www.aa.com.tr
Силы спецназначения США провели операцию по ликвидации Аль Багдади недалеко от села Бариша. Фото: www.aa.com.tr

Турецкое информационное агентство " Анадолу показало видео с места ликвидации лидера террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакр аль-Багдади в Сирии.

Видео снято с помощью дрона.

На нем видны руины домов и палатку. Также воронки от бомб, оставшиеся после массированного обстрела со стороны американских военных.

В спецоперации США по ликвидации главаря ИГИЛ участвовали восемь вертолетов, два ударных беспилотника и американский десант.

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"Ісламська держава" призначила наступника лідера Абу Бакра аль-Багдаді. Новим лідером ІГІЛ став Абдулла Кардаш. Він також відомий як Хаджі Абдулла аль-Афар.

Аль-Багдаді призначив Кардаша своїм наступником в серпні цього року. Тому до моменту загибелі роль аль-Багдаді в якості лідера угруповання була вже символічною.

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