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пятница, 31 июля 2020 10:03

В Беларуси состоялся рекордный митинг против Лукашенко
5

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В Беларуси состоялся рекордный митинг оппозиции
Фото: Reuters
В Беларуси состоялся рекордный митинг оппозиции
В Беларуси состоялся рекордный митинг оппозиции
В Беларуси состоялся рекордный митинг оппозиции
В Беларуси состоялся рекордный митинг оппозиции

Рекордный для Беларуси митинг состоялся в Минске. На площади Бангалор собрались 60 тыс. человек.

Все они пришли поддержать оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую, у которой есть высокие шансы выиграть президентские выборы, пишет BBC.

Отмечается, что митинг был согласован властями и проходил мирно. На входе к площади стояла полиция и пропускала людей через специальные турникеты. У входа на акцию людей осматривали.

Как отметили в правозащитном центре "Весна", через турникеты прошли 63 тыс. человек. По другим данным на площади насчитали 35 тыс. митингующих. На снимках с высоты, сделанных дроном, заметно, что людьми была заполнена вся площадь.

Однако местные СМИ, которые вели онлайн трансляцию с мероприятия, отмечали, что очень плохое качество мобильного интернета. А оппозиционный телеканал "Белсат" заявил, что не удавалось длительное время наладить трансляцию. Журналисты предположили, что сигнал то "глушит".

Около 22 часов митинг завершился. Сообщений о задержании участников акции не поступало. Автозаки полиции, стоявшие неподалеку, разъехались после того, как площадь стала пустой.

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Общественные активисты отмечают, что для Беларуси этот митинг стал рекордным. Последний раз такое большое количество людей собиралась в Минске на Марш свободы в 1999 году. Тогда на площади зафиксировали около 40 000 человек.

На сцене Светлана Тихановская обратилась к поклонникам, раскритиковав белорусских силовиков за жестокость при разгоне предыдущих оппозиционных акций.

Это уже второй митинг в поддержку Светланы Тихановской. Впервые акция состоялась 19 июля, тогда собралось более 7 тыс. Участников.

Тихановская является женой политического узника Беларуси Сергея Тихановского. Когда ЦИК страны запретил сбор подписей в поддержку Сергея качестве кандидата в президенты, его жена решила сама идти в политику. До сих пор Светлана была обычной домохозяйкой.

"Мне привычнее жарить котлеты, но пошла бороться за мужа, детей пришлось спрятать за рубежом, сын вот прислал эсэмэску, боится меня", - прокомментировала Тихановская свое решение.

Ранее в Минске задержали известного политтехнолога Виталия Шклярова. Правоохранители Беларуси считают, что он под лозунгом "Страна для жизни" в соцсетях мобилизовывал протестный электорат вокруг соперников Александра Лукашенко на президентских выборах.

Автор: Виталия Мазур
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Дата
31
июля

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