В Беларуси силовики задержали пожилых женщин во время занятия скандинавской ходьбой

В белорусском Витебске силовики задержали 6 пожилых женщин, которые занимались скандинавской ходьбой.
Об этом сообщил Tut.by.
Задержанных отвезли в районное отделение милиции.
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Оказалось, что одна из женщин - мать оппозиционного политика Беларуси Павла Северинца.
По словам мужа задержанной, она часто занималась скандинавской ходьбой в лесу.
"Жена позвонила мне около 10:00 и успела сказать только одно: "Нас окружили люди в черном". Затем связь прервалась. Позже она сообщила, что ее с пятью подругами задержали в Шпилевском лесу под Витебском, в котором они прогуливались с палками для скандинавской ходьбы", - рассказал ее муж.
Пока что неизвестно, за что и почему задержали пожилых женщин.
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