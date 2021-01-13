В Беларуси силовики задержали пожилых женщин во время занятия скандинавской ходьбой

Пожилых женщин задержала милиция во время занятия по скандинавской ходьбы. Фото: walking24

В белорусском Витебске силовики задержали 6 пожилых женщин, которые занимались скандинавской ходьбой.

Об этом сообщил Tut.by.

Задержанных отвезли в районное отделение милиции.

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Оказалось, что одна из женщин - мать оппозиционного политика Беларуси Павла Северинца.

По словам мужа задержанной, она часто занималась скандинавской ходьбой в ​​лесу.

"Жена позвонила мне около 10:00 и успела сказать только одно: "Нас окружили люди в черном". Затем связь прервалась. Позже она сообщила, что ее с пятью подругами задержали в Шпилевском лесу под Витебском, в котором они прогуливались с палками для скандинавской ходьбы", - рассказал ее муж.

Пока что неизвестно, за что и почему задержали пожилых женщин.

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