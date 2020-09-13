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воскресенье, 13 сентября 2020 14:53

В Беларуси начались массовые задержания

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В Беларуси начались массовые задержания
У гостиницы "Ренессанс" начались массовые задержания. Фото: Reuters

В Минске начались массовые задержания участников акции "Идем на Дрозды", где находится резиденция президента Беларуси Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

Так, колонну из нескольких сотен людей остановили силовики у моста в начале проспекта Дзержинского, где стояло несколько автозаков, микроавтобусов. Есть задержанные. Люди разбежались. Об этом сообщает Tut by.

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"У гостиницы" Ренессанс "начались массовые задержания", - информирует издание.

В Минске собирается марш "Идем на Дрозды", где находится резиденция президента Беларуси Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси. Некоторые площади города огородили колючей проволокой. Организаторы марша призывают проводить акцию и в других городах.

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