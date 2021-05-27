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четверг, 27 мая 2021 12:57

В Беларусь прилетел самолет российского правительства

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В Беларусь прилетел самолет российского правительства
В Гомель прилетел самолет правительства России. Фото: Flight Radar 24

В четверг, 27 мая, в белорусском Гомеле приземлился самолет специального летного отряда "Россия". Такое судно использует Федеральная служба безопасности РФ.

Об этом говорится в данных трекингового сервиса Flight Radar 24.

В аэропорту "Внуково" в Москве вылетел самолет с бортовым номером RA-64523. Судно направилось в сторону Украины, но недалеко от Калуги взяло правее и по прямой полетело на Гомель. Аббревиатура ВПУ в названии самолета означает "высотный пункт управления".

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Пока неизвестно, кого именно привез самолет и кого заберет. Также не сообщались причины прилета воздушного судна правительства России в Гомель, а не в Минск.

Неизвестно, находится ли самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко в Гомеле.

Недавно стало известно, что в городе увеличилось количество силовиков на улицах.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин 28 мая, в пятницу, проведут третью за год встречу.

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Дата
27
мая

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