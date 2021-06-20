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воскресенье, 20 июня 2021 14:49

В аварии сгорело два танка

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В аварии сгорело два танка
В Польше столкнулись тягачи с танками. Фото: wszczecinie.pl

На автотрассе A6 вблизи города Шецин в Польше военная техника попала в аварию.

Столкнулись два тягача, перевозившие танки. Начался пожар, танки Т-72 сгорели, сообщает сайт Wszczecinie.

Танки перевозили без боеприпасов. Никто не погиб.

На месте пожара слышали взрывы. Полиция оцепила район аварии. Это создало трудности для дорожного движения.

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Пожар ликвидировали спасатели.

В Польше в ДТП с участием украинцев погиб 9-летний ребенок. Авария произошла в населенном пункте Слодкув-Второй Люблинского воеводства 11 мая. В автомобиле Seat находились трое украинцев.

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