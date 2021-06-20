В аварии сгорело два танка

На автотрассе A6 вблизи города Шецин в Польше военная техника попала в аварию.
Столкнулись два тягача, перевозившие танки. Начался пожар, танки Т-72 сгорели, сообщает сайт Wszczecinie.
Танки перевозили без боеприпасов. Никто не погиб.
На месте пожара слышали взрывы. Полиция оцепила район аварии. Это создало трудности для дорожного движения.
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Пожар ликвидировали спасатели.
В Польше в ДТП с участием украинцев погиб 9-летний ребенок. Авария произошла в населенном пункте Слодкув-Второй Люблинского воеводства 11 мая. В автомобиле Seat находились трое украинцев.
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