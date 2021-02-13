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суббота, 13 февраля 2021 17:49

В Англии наращивают масштабы тестирования на Covid-19

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В Англии наращивают масштабы тестирования на Covid-19
Из-за африканского штамма Covid в Англии увеличили объемы тестирования. Фото: Reuters

Британские власти резко увеличили масштабы тестирования в ряде районов Англии.

На такие шаги пошли после обнаружения в стране южноафриканского штамма коронавируса, сообщает Sky News.

Перед этим дополнительное тестирование запустили в отдельных районах Лондона, Манчестера, Кента и Суррей.

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"Новые варианты вируса появляются по всей стране. Сейчас количество заражений африканским штаммом незначительна. В настоящее время обнаружили всего 202 случая заражения или подозрений", - заявил заместитель главного врача Джонатан Ван Там.

Этот вид вируса вызывает опасения, так как он более устойчив к вакцине и чаще может повторно заражать людей, которые уже переболели.

В университете Оксфорда заявили, что начали разработку нового варианта вакцины, который сможет справиться с этой мутацией. Вакцина планируют изготовить к осени.

В то же время, есть первые данные о том, что вакцина Pfizer/BioNTech действенная против южноафриканского штамма.

С 15 февраля Украина ожидает получить 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneсa, закупленных за государственные средства через посредника Crown Agents. Всего до конца февраля Украина должна получить один миллион доз вакцины AstraZeneсa.

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