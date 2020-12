В Албании полиция убила мужчину из-за нарушения каратина: местные жители взбунтовались

Полиция Албании застрелила 25-летнего Клодиана Рашу за нарушение комендантского часа в стране. Через это 9 декабря в столице Тиране вспыхнули массовые протесты.

Об этом сообщает Euronews.

По словам силовиков, Рашу якобы не выполнил приказ остановиться.

Мужчину застрелили примерно в 100 м от его дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Срок ультиматума истек: в Армении начались массовые протесты

Участники Молодежного форума Демократической партии устроили акции протеста под Министерством внутренних дел. Они настаивают на справедливом расследовании убийства и хотят, чтобы глава местной полиции подал в отставку.

"Совершение такого убийства является безответственным. Мы хотим справедливости для Клодиана и требуем, чтобы Сандер Ллешай, министр внутренних дел Албании, подал в отставку", - заявил один из протестующих.

В ноябре из-за ухудшения ситуации с коронавируса Албания ввела комендантский час. Всего с начала пандемии в Албании обнаружили 45 188 зараженных. Умер 951 инфицирован.

More hardcore Eastern European protests, this time in Albania. They burned down the Christmas tree! https://t.co/RDLWCHNglO