В Албании полиция убила мужчину из-за нарушения каратина: местные жители взбунтовались

Полиция Албании застрелила 25-летнего Клодиана Рашу за нарушение комендантского часа в стране. Через это 9 декабря в столице Тиране вспыхнули массовые протесты.
Об этом сообщает Euronews.
По словам силовиков, Рашу якобы не выполнил приказ остановиться.
Мужчину застрелили примерно в 100 м от его дома.
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Участники Молодежного форума Демократической партии устроили акции протеста под Министерством внутренних дел. Они настаивают на справедливом расследовании убийства и хотят, чтобы глава местной полиции подал в отставку.
"Совершение такого убийства является безответственным. Мы хотим справедливости для Клодиана и требуем, чтобы Сандер Ллешай, министр внутренних дел Албании, подал в отставку", - заявил один из протестующих.
В ноябре из-за ухудшения ситуации с коронавируса Албания ввела комендантский час. Всего с начала пандемии в Албании обнаружили 45 188 зараженных. Умер 951 инфицирован.
More hardcore Eastern European protests, this time in Albania. They burned down the Christmas tree! https://t.co/RDLWCHNglO— Populism Updates (@PopulismUpdates) December 9, 2020
Работники минского Зеленстроя пытались достать из-под льда бело-красно-белый флаг, который является символом протестного движения в Беларуси.
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