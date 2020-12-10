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четверг, 10 декабря 2020 11:53

В Албании полиция убила мужчину из-за нарушения каратина: местные жители взбунтовались

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В Албании полиция убила мужчину из-за нарушения каратина: местные жители взбунтовались
В Албании начались массовые протесты. Фото: скриншот с видео

Полиция Албании застрелила 25-летнего Клодиана Рашу за нарушение комендантского часа в стране. Через это 9 декабря в столице Тиране вспыхнули массовые протесты.

Об этом сообщает Euronews.

По словам силовиков, Рашу якобы не выполнил приказ остановиться.

Мужчину застрелили примерно в 100 м от его дома.

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Участники Молодежного форума Демократической партии устроили акции протеста под Министерством внутренних дел. Они настаивают на справедливом расследовании убийства и хотят, чтобы глава местной полиции подал в отставку.

"Совершение такого убийства является безответственным. Мы хотим справедливости для Клодиана и требуем, чтобы Сандер Ллешай, министр внутренних дел Албании, подал в отставку", - заявил один из протестующих.

В ноябре из-за ухудшения ситуации с коронавируса Албания ввела комендантский час. Всего с начала пандемии в Албании обнаружили 45 188 зараженных. Умер 951 инфицирован.

Работники минского Зеленстроя пытались достать из-под льда бело-красно-белый флаг, который является символом протестного движения в Беларуси.

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