В аэропорту Кабула прогремел взрыв

Эвакуация в аэропорту Кабула / Reuters

В Пентагоне подтвердили информацию о взрыве возле аэропорта Кабула.

Там страны Запада эвакуируют граждан после перехода власти в Афганистане под контроль талибов. Об этом в Twitter написал представитель Пентагона, передает "Европейская правда".

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"Можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Информации о жертвах пока нет. Предоставим дополнительную информацию, когда сможем"- написал представитель.

По данным СМИ, взрыв и стрельба раздались у ворот аэропорта.

Ранее власти США, Великобритании и Австралии приказала своим гражданам, ожидающих эвакуации из Кабула, не ехать в аэропорт в ближайшее время из-за террористической угрозы.

Ранее сообщали, что в сторону итальянского военно-транспортного самолета, когда тот вылетал из аэропорта Кабула, сделали несколько выстрелов. Вероятно, выстрелы делали в воздух для разгона толпы возле аэропорта, а не конкретно в сторону итальянского самолета.

В аэропорту Кабула неизвестные пробрались на борт российского вертолета MI-8MTB компании Utair и разграбили его.