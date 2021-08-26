В аэропорту Кабула неизвестные ограбили вертолет россиян

Российский самолет ограбили в Кабуле. Фото: headliner-studio.com

В аэропорту афганской столицы Кабула неизвестные пробрались на борт российского вертолета MI-8MTB компании UTair и разграбили его.

Об этом сообщило издание "РИА Новости".

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Воры вскрыли и ограбили контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием. Также повредили внутреннюю обшивку.

Вертолет доставлял грузы для ООН. Неизвестные вынесли с воздушного судна документацию, огнетушители, аварийный топор, бронежилеты, кислородные маски, портативную радиостанцию ​​и даже подголовник сиденья бортпроводника.

После ограбления самолет и членов экипажа переместили в безопасное место.

В аэропорту афганского Кабула эвакуации ожидают тысячи людей. С момента перехода власти к движению "Талибан" из страны эвакуировали более 82 тыс. человек. Более 10 тыс. человек еще ожидают эвакуации, но в любой момент в аэропорт может прибыть больше людей.