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среда, 30 декабря 2020 09:25

Узник пережил смертную казнь, но умер от коронавируса

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Узник пережил смертную казнь, но умер от коронавируса
Осужденный Ромелл Блум / Sky News

Заключенный в камере смертников в США, который пережил собственную казнь с помощью смертельной инъекции 2009-го, умер от осложнений, вызванных Covid-19.

64-летнего Ромелла Брума ранее внесли в список вероятных заключенных, больных на Covid-19. Об этом пишет британская The Guardian.

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Штат Огайо, где сидел Брум, безуспешно пытался его убить, когда узнику было 53 года. Казнь через смертельную инъекцию 15 сентября 2009 года отменили через 2 ч., когда технические специалисты так и не смогли найти вену, чтобы уколоть, и Брум плакал от боли, получив 18 уколов.

В то время Брум был 2-й узник в США, который пережил казнь. Его вернули в камеру смертников, где он безуспешно боролся, чтобы избежать 2-й казни.

Последний раз ему назначили смертную казнь на июнь этого года, но весной губернатор Майк Девайн дал отсрочку и назначил новую дату на март 2022-го. Адвокаты Ромелла подали в Верховный суд США апелляцию, что их клиента не следует казнить 2-й раз.

Брума приговорили к смертной казни за изнасилование и убийство 14-летней Трини Миддлтон после ее похищения в Кливленде 1984 года, когда она шла домой с футбольного матча с двумя друзьями.

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30
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