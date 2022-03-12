Утилизируются самостоятельно – в РФ рухнул военный вертолет

Военный вертолет Ка-52 разбился в Ростовской области России. Экипаж погиб.
Вертолет летел из города Таганрог на юг, сообщают российские медиа.
"Иногда оккупанты утилизируются на территории РФ, даже не долетев до границ Украины и лишив украинских военных лишних хлопот", - написал в своем телеграмм-канале блоггер Денис Казанский.
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Ка-52 – это русский боевой вертолет. Оккупанты используют его для разведки, десантирования своих солдат. Вертолет может атаковать бронированную технику.
24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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