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суббота, 12 марта 2022 10:16

Утилизируются самостоятельно – в РФ рухнул военный вертолет

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Утилизируются самостоятельно – в РФ рухнул военный вертолет
В России упал вертолет. ФОТО: pexels.com

Военный вертолет Ка-52 разбился в Ростовской области России. Экипаж погиб.

Вертолет летел из города Таганрог на юг, сообщают российские медиа.

"Иногда оккупанты утилизируются на территории РФ, даже не долетев до границ Украины и лишив украинских военных лишних хлопот", - написал в своем телеграмм-канале блоггер Денис Казанский.

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Ка-52 – это русский боевой вертолет. Оккупанты используют его для разведки, десантирования своих солдат. Вертолет может атаковать бронированную технику.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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