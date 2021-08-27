Ураган унес жизни 1,8 тис. человек

Последствия урагана "Катрина" / Getty Images

29 августа 2005-го ураган "Катрина" обрушился на США, недалеко от города Новой Орлеан. Унес жизни 1,8 тис. человек

Он стал одним из самых страшных стихийных бедствий в истории Америки. Произошло более 50 разрушений дамб, окружающих Новый Орлеан и пригороды. Прорывы дамб и паводки вызвали широкомасштабные наводнения.

Мэр Нового Орлеана отдал приказ об обязательной эвакуации города 28 августа, когда "Катрина" уже подходила. Но примерно 150 тыс. человек либо не хотели, либо не имели возможности уйти. Они остались. Шторм принес устойчивый ветер со скоростью 230 км/час. Он перерезал линии электропередач и разрушил дома, превращая автомобили в метательные ракеты. "Катрина" вызвала рекордные штормы.

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Волны накрыли дамбы, которые защищали Новый Орлеан, расположенный на 2 м. ниже уровня моря, от озера Пончартрейн и реки Миссисипи. Вскоре 80% города затопило, вода была выше крыш многих домов и небольших зданий. Десятки тысяч людей искали убежище в высших зданиях. Ситуация там быстро ухудшилась, так как еда и вода закончились, а условия стали антисанитарными. Тем временем, на оказания помощи понадобилось несколько дней.

В городе начали появляться сообщения о грабежах, изнасилованиях и убийствах. Когда новостные сети транслировали сцены из разрушенного города, стало очевидно, что большинство жертв афроамериканцы и бедняки, что вызвало у общественности вопросы о состоянии расового равенства в США. Федеральное правительство и президента Джорджа Буша критиковали за то, что они медленно реагировали на катастрофу. Глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям подал в отставку на фоне критики.

Дальше начались работы по сбору и опознанию трупов. 6 сентября, через восемь дней после урагана, инженерный корпус армии США наконец завершил временный ремонт трех основных дыр в системе дамб Нового Орлеана и смог начать откачивать воду из города.

В результате урагана погибло более 1800 человек и был нанесен ущерб на сумму до $150 млрд. 1 млн человек был перемещен в результате стихийного бедствия. Это самое большое количество для США со времен Великой депрессии. 400 тыс. человек потеряли работу. Предложения международной помощи хлынули со всего мира. Только частные пожертвования граждан США были около $600 млн. Президент Буш объявил 16 сентября национальным днем памяти жертв урагана "Катрина".