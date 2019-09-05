Ураган Дориан вынес на побережье Флориды пакеты с кокаином

Каждый пакет с кокаином оценили в $ 30 тыс. Фото: CNN

Ураган Дориан вынес пакеты с кокаином на побережье пляжа города Мелборна в американском штате Флорида.

Как отмечается, сначала прохожий на пляже Paradise обнаружил странный килограммовый пакет с надписью Diamant, о чем сообщил полицейским. Правоохранители прибыли на место и обнаружили кокаин. Об этом сообщает CNN.

Впоследствии в 30 милях полицейские нашли на пляже сумку, в которой находилось еще 15 таких же пакетов с кокаином, каждый из них оценили в $ 30 тыс.

Все найденные наркотики передали в службу таможенного и пограничного контроля США.

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Президент США Дональд Трамп из-за урагана "Дориан" ввел чрезвычайное положение в штате Флорида. Как отмечается, в зоне опасности находится вся Флорида, включая Майами и Форт-Лодердейл, на территории которых проживает около 10 млн. человек. "Дориан" может быть самым разрушительным ураганом в США за последние 30 лет.