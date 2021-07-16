Уничтожили 5 тыс. доз вакцины Moderna - назвали причину

В Литве уничтожили пять тыс. доз вакцины Moderna. Фото: Reuters

В Вильнюсе, Литва, за несколько дней уничтожили 5 тыс. доз вакцины от коронавируса производства Moderna. У них истек срок годности.

Об этом сообщило издание Delfi.

"В Вильнюсе в последние недели утилизировали вакцину Moderna, истек срок годности 5 тысяч доз. В ближайшие дни посмотрим, сколько людей будет вакцинироваться Moderna", - прокомментировал глава Вильнюсского центра вакцинации Кипрас Красаускаса.

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То же самое может произойти и с вакцинами других производителей, говорит мужчина. Вероятнее всего, в августе судьбу Moderna повторят препараты Pfizer.

"Насколько я знаю, часть муниципалитетов даже не берет вакцину - говорят, не надо, мы не сможем ее использовать, а потом сделаете нас виновными, что мы не смогли ее использовать до окончания срока годности. Если у нас ничего не изменится, то, возможно, надо планировать подарить вакцину какой-либо стране - не в ЕС и не в Северной Америке, - с которой мы хотим завязать или уже завязали отношения", - отметил Красаускаса.

В Харьков доставили партию вакцины Pfizer с нарушением условий транспортировки и соблюдения холодовой цепи. Вакцина поступила без специального контейнера, без холодовых элементов. Внутренний трекер зарегистрировал плюсовую температуру в течение длительного периода времени.