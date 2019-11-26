Умерла коала с видеозаписи пожаров в Австралии

14-летняя коала Льюис не оправился после ожогов. Фото: скрин из видео

Коала, которая привлекла внимание по всему миру после публикации видео ее спасения от огня в лесном пожаре в Австралии, умерла. Животное не смогло выздороветь после ожогов.

На прошлой неделе самца-коалу, которого назвали Льюис, доставили в зообольницу, пишет ВВС-Украина.

Видео спасения, где австралийка Тони Догерти использует рубашку, чтобы обернуть коалу, смотрели во всем мире. На видеозаписи женщина поливает шокированное животное водой, пытаясь охладить ее. Заметила коалу, когда ехала горящим лесом и обратила внимание на крики.

"Я не знала, что они могут кричать. Это настолько терзало сердце, и я знала, что нужно вынести ее оттуда как можно скорее", - сказала Тони Догерти.

14-летняя коала имела значительные ожоги на груди, стопах и других частях тела.

Пожары продолжаются, чиновники предупреждают, что худший сезон в Австралии еще впереди.

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Сексуальные пожарные Австралии обнажились в календаре. Так они ежегодно собирают деньги на благотворительность. В этом году - спасают клинику дикой природы зоопарке Австралии.