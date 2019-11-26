Умерла коала с видеозаписи пожаров в Австралии

 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 585
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 900
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 9603
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1566
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 990
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 918
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6174
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2655
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
3
7
5
6
6
Землетрясение всколыхнуло несколько городов: видео разрушений
Землетрясение всколыхнуло несколько городов: видео разрушений
Сирийцы лечат травмы войны детскими браками
Сирийцы лечат травмы войны детскими браками
В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии
В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии
Украинка рассказала об опыте обучения и жизни во Франции
Украинка рассказала об опыте обучения и жизни во Франции
Местные ездят лечить зубы в соседние страны - украинка рассказала об особенностях жизни в Норвегии
Местные ездят лечить зубы в соседние страны - украинка рассказала об особенностях жизни в Норвегии
Видео
Все видео
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
Умерла коала с видеозаписи пожаров в Австралии
Умерла коала с видеозаписи пожаров в Австралии
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
В Белом доме наградили собаку-участника ликвидации главаря "Исламского государства"
В Белом доме наградили собаку-участника ликвидации главаря "Исламского государства"
Разъяренная толпа заблокировал в кафе президента
Разъяренная толпа заблокировал в кафе президента
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6174
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2655
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2277
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1287
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1206
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 621
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
вторник, 26 ноября 2019 13:44

Умерла коала с видеозаписи пожаров в Австралии

  Комментировать
Умерла коала с видеозаписи пожаров в Австралии
14-летняя коала Льюис не оправился после ожогов. Фото: скрин из видео

Коала, которая привлекла внимание по всему миру после публикации видео ее спасения от огня в лесном пожаре в Австралии, умерла. Животное не смогло выздороветь после ожогов.

На прошлой неделе самца-коалу, которого назвали Льюис, доставили в зообольницу, пишет ВВС-Украина.

Видео спасения, где австралийка Тони Догерти использует рубашку, чтобы обернуть коалу, смотрели во всем мире. На видеозаписи женщина поливает шокированное животное водой, пытаясь охладить ее. Заметила коалу, когда ехала горящим лесом и обратила внимание на крики.

"Я не знала, что они могут кричать. Это настолько терзало сердце, и я знала, что нужно вынести ее оттуда как можно скорее", - сказала Тони Догерти.

14-летняя коала имела значительные ожоги на груди, стопах и других частях тела.

Пожары продолжаются, чиновники предупреждают, что худший сезон в Австралии еще впереди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коал объявили функционально вымершими

Сексуальные пожарные Австралии обнажились в календаре. Так они ежегодно собирают деньги на благотворительность. В этом году - спасают клинику дикой природы зоопарке Австралии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умерла коала с видеозаписи пожаров в Австралии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Ограничили права коренных народов

Украинских политиков подчинили Москве

Объявили военное положение

Минеральную воду на Кавказе открыли херсонские солдаты

В день Ивана Златоуста молятся о наказании взяточников

Самое читаемое
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 33031
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 28279
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 18648
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения Просмотров: 17685
Врачи борются за жизнь: сообщили о состоянии Николая Кулебы и его сыновей после ДТП
Врачи борются за жизнь: сообщили о состоянии Николая Кулебы и его сыновей после ДТП
6
 Просмотров: 13617
Мир
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
 Просмотров: 99
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
 Просмотров: 207
Столкнулись два военных вертолета: 13 погибших
Столкнулись два военных вертолета: 13 погибших Просмотров: 531
Документы о задержке военной помощи США Украине передадут прессе - решение суда
Документы о задержке военной помощи США Украине передадут прессе - решение суда Просмотров: 90
В Белом доме наградили собаку-участника ликвидации главаря "Исламского государства"
В Белом доме наградили собаку-участника ликвидации главаря "Исламского государства"
 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
12
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
3
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
Голосов: 144
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua