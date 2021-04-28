Умер участник первой миссии на Луну

Майкл Коллинз умер на 91-м году жизни. Фото: Reuters

В США умер астронавт Майкл Коллинз, который принимал участие в первом полете с высадкой на Луну.

Он умер на 91-м году жизни от онкологического заболевания. Об этом в Twitter сообщила семья Коллинза.

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"Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком. Свои последние дни он провел в покое числа членов семьи", - говорится в сообщении.

Family Statement on Passing of Astronaut Michael Collins pic.twitter.com/6OAw7CzFaz — Michael Collins (@AstroMCollins) April 28, 2021

Астронавт Майкл Коллинз был участником первой лунной экспедиции корабля Аполлон-11. Кораб совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин Олдрин.