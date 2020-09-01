Умер экс-президент, у которого диагностировали Covid-19

Бывший президент Индии Пранаб Мукерджи умер от коронавирусной инфекции. Фото: Reuters

Бывший президент Индии Пранаб Мукерджи умер от коронавирусной инфекции 31 августа.

Covid-19 у 84-летнего Мукерджи диагностировали 10 августа, когда его госпитализировали по поводу удаления тромба в одной из сосудов мозга. Об этом сообщает ВВС.

После операции Мукерджи находился в коме. Через легочную инфекцию у него развился септический шок, рассказали в госпитале.

Смерть Мукерджи подтвердил его сын Абхиджит.

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"С болью в сердце сообщаю, что мой отец Шри Пранаб Мукерджи только что умер, несмотря на все усилия врачей и молитвы людей со всей Индии. Я благодарю всех вас! ", - написал он в Twitter.

В Индии объявлен ​​7-дневный траур.

Мукерджи был президентом страны с 2012-го до 2017 года. Ранее занимал ряд министерских должностей, в частности был министром обороны.

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