Украинец обокрал Microsoft: купил Tesla и виллу

Мошенник обогатился за счет Microsoft на 10 млн долларов. Фото: Обозреватель

25-летний украинец Владимир Кващук обвиняется в незаконном обогащении за счет Microsoft.

Он нанес компании убытка на $10 млн, купил себе Tesla за $162 тысячи и виллу у озера за $1,6 млн. Кващуку грозит до 20 лет тюрьмы и штраф $250 тысяч, сообщает The Register.

Кващук работал QA-тестировщиком в команде Microsoft, отвечающей за коммерческую деятельность в интернете, с 2016 по 2018 год.

Тестировщики Microsoft могут совершать бесплатные покупки, пользуясь скидочными картами. Чтобы предотвратить мошенничество, компания заблокировала доставку физических товаров, заказанных по этим картам.

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Вместо "физических товаров" Кващук покупал по скидкам подарочные карты в магазине Microsoft и продавал их третьим лицам.

Вследствие резкого скачка в использовании подарочных карт Microsoft организовала внутреннее расследование. Затем подключила Секретную службу и Налоговое управление США. Правоохранители отследили цепочку аккаунтов и цифровых кошельков, указав на Кващука.

В Новой Зеландии произошли масштабные "фишинговые" атаки. От "фишинговой" атаки пострадали пользователи Apple. С их аккаунтов сняли сотни долларов. Одна из пользователей Apple сообщила, что у нее со счета исчезло $ 600 США. Другая клиентка поделилась тем, что средства исчезают постепенно, поэтому распознать кражу очень сложно.