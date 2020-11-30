Украине пророчат победу над "Северным потоком - 2"

На "Северный поток - 2 " могут наложить санкции. Фото: www.ukrinform.ua

На газопровод "Северный поток - 2" планируют наложить новые санкции до конца 2020 года.

Решение поддерживает часть чиновников США, сообщает издание Wall Street Journal.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парламент Германии отказался поддерживать "Северный поток-2"

Американские СМИ считают, что Украина приблизилась к максимальному успеху в вопросе строительства российского газопровода.

"Лоббирование украицев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза и других законодателей, скептически настроенных по отношению к России, дало возможность подготовить санкции, которые остановили работу над "Северным потоком 2" 1 год назад примерно в 100 километрах от конечной точки", - сообщалось в издании.

Над планом новых санкций также работают 2 чиновника из Украины: Вадим Гламаздин и Алексей Харченко.

По словам Гламаздина, инициатива станет "последним гвоздем в крышке гроба этого проекта".

"Не будет никакого практического способа построить газопровод, когда санкции применят", - подытожил он.

С российского проекта "Северный поток - 2" вышла норвежская компания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd - DNV GL. Причиной стала угроза санкций со стороны США.