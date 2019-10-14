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понедельник, 14 октября 2019 17:17

Украинцы не смогли попасть в польский парламент

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Украинцы не смогли попасть в польский парламент
На выборах выиграла партия "Право и справедливость". Фото: "Спутник"

На выборах в Сейм Польши выиграла правящая партия "Право и справедливость".

Представители украинской диаспоры не смогли попасть в парламент, передает "Наше слово".

В парламент не попал украинец Мирон Сыч. Он баллотировался от партии "Гражданская коалиция" и получил 4353 голоса, а для того, чтобы стать депутатом, нужно было как минимум 6000 голосов.

Украинские кандидаты Мирослава Керик и Ксения Довгань-Доманская получили примерно по полтысячи избирателей.

Уроженцы Украины в левых партиях Олеся Ивченко и Максим Капланский получили около трех сотен голосов.

Среди друзей украинского меньшинства по спискам "Гражданской коалиции" в Сейм прошли Адам Шлапка, Томаш Семоняк, Яцек Протас, Павел Коваль и Михал Щерба.

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В новый состав Сейма вошли и враги Украины. Попал православный деятель Евгений Чиквин с Подляшья, который критикует независимость Православной церкви Украины.

По спискам националистов прошел Роберт Винницкий, выступающий против украинцев и Украины.

По списку правящей партии в Сейм попал Томаш Жимковський. Ранее он с парламентской трибуны заявлял, что во время церковной процессии в Перемышле "бандеровцы" напали на "польского гражданина".

В Польше прошли парламентские выборы. Победила правящая партия, причем с большим отрывом от других соперников, да еще и улучшив прежний свой результат, сообщают польские СМИ.

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Дата
14
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