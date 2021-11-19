Украинца задержали в Польше за перевозку нелегальных мигрантов

Польская территориальная оборона остается на границе с Беларусью / Reuters

Двух немцев и украинца с видом на жительство в Польше задержала польская полиция. Они нелегально перевозили мигрантов.

Их всех задержали при содействии незаконному пересечению границы. Об этом пишет Potral Samorzadowy.

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В селе Милейчицы у границы с Беларусью полицейские задержали авто Volkswagen с немецкими номерами. За рулем находился гражданин Германии. В машине находились два гражданина Ирака. Один в тайнике, а другой под кучей одежды.

Второй гражданин Германии, задержанный полицейскими на дороге между городами Гределе и Козеле, перевозил в автомобиле Opel пятерых граждан Сирии.

Гражданин Украины был задержан в Боратинке Лацки, возле белорусской границы. Он стоял возле машины, из которой перед этим вышли четыре иностранца, незаконно пересекшие польскую границу. О нем сообщил полиции местный житель.

С начала миграционного кризиса на границе с Беларусью полиция задержала 283 так называемых курьеров, перевозивших нелегальных мигрантов. Их всех судят за содействие в незаконном пересечении границы.

Беларусь заявила, что перевела основную часть мигрантов на границе с Польшей из лагерей в приграничный транспортно-логистический центр. Мигранты 18 ноября покинули стихийные лагеря у пункта пропуска "Брузги" и у линии польской границы