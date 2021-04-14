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среда, 14 апреля 2021 13:28

Украина улучшила позицию в индексе привлекательности паспортов

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Украина улучшила позицию в индексе привлекательности паспортов
Украина поднялась в рейтинге привлекательности паспортов. Фото: pixabay.com

Украина заняла 35 место в индексе привлекательности паспортов Henley Passport Index. По сравнению с прошлым годом Украина была на шесть позиций ниже, занимала 41-е место.

Улучшение привлекательности дает возможностью путешествовать без визы или с визой по прибытии в 136 стран мира. Об этом свидетельствуют данные индекса паспортов на второй квартал от консалтинговой компании Henley & Partners.

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Топ-5 паспортов следующих стран:

- Япония;
- Сингапур;
- Германия и Южная Корея;
- Финляндия, Испания, Италия и Люксембург;
- Австрия и Дания.

Несмотря на то, что после вспышки коронавируса в Индексе было очень мало изменений, некоторые из стран все же продемонстрировали выдающиеся результаты за последнее десятилетие. Например, Китай поднялся сразу на 22 позиции с 90-го места с возможностью путешествовать 40 странами мира до 68-го места и с доступом к 77 странам мира.

При этом международные эксперты надеются, что всеобщая вакцинация в ряде стран дает надежду на то, что перемещение граждан между странами вновь станут обычным явлением.

"Индекс является напоминанием о том, что восстановление и развитие многих экономик зависит, в том числе от свободы передвижения в мире, и что силу паспорта никогда не следует воспринимать как должное", - говорит председатель совета директоров Henley & Partners и автор индекса Крис Келин.

В IV квартале 2020 году в индексе привлекательности паспортов Henley Passport Index Украина поднялась на 41-е место. Украинцы могли без виз посетить 129 стран мира. 41-ю строчку Украина разделила с Никарагуа и Венесуэлой. В третьем квартале Украина занимала 44-е место.

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