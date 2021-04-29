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четверг, 29 апреля 2021 17:34

Украина попала в тройку стран Европы с самой высокой Covid-смертностью

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Украина попала в тройку стран Европы с самой высокой Covid-смертностью
Люди в масках в общественном транспорте в Киеве / Getty Images

За последнюю неделю наибольшее количество смертей от Covid-19 в Европе зафиксирована в Польше - 3383 или 8,9 смертей на 100 тыс. жителей. За неделю этот показатель снизился на 6%. В России - 2650 или 1,8 смертей на 100 тыс. жителей. За неделю показатель вырос на 2%. В Украине - 2537 смертей или 5,8 смертей на 100 тыс. жителей. За неделю этот показатель снизился на 8%.

За прошедшую неделю в мире подтверждено почти 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. Это самое большое количество инфекций за неделю в мире с начала пандемии. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Количество заражений коронавируса в мире, по данным ВОЗ, растет девять недель. Количество смертей от Covid-19 возрастает в течение шести недель.

В мире за неделю от коронавируса умерло 87,8 тыс. человек, что на 5,4% больше, чем неделю до этого. 40% новых больных, выявленных в мире на прошлой неделе, из Юго-Восточной Азии. Преимущественно, из Индии. На Европу приходится 26%. Регион с наименьшим количеством выявленных больных Африка - 1%.

Страной с самим большим количеством новых больных на прошлой неделе стала Индия - 2,17 млн, что на 52% больше, чем неделей ранее. На втором месте США - 406 тыс., и снижение на 15%. На третьем Бразилия - 404,6 тыс. и снижение на 12%. Далее Турция - 378,8 тыс., и снижение на 9%. И Франция - 211,7 тыс., и снижение на 9%.

Наибольшее количество смертей от Covid-19 на прошлой неделе была в Бразилии - 17,67 тыс., и снижение на 12%. В Индии 15,1 тыс., и рост на 93%.

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