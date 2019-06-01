Украина отправила вора в Казахстан

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 4572
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 585
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3691
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2736
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2376
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2295
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3078
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1359
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7290
Фото
Все фото
7
14
6
8
4
Приезжим быстро найти жилье можно только по рекомендациям, - украинка рассказала о жизни в Норвегии
Приезжим быстро найти жилье можно только по рекомендациям, - украинка рассказала о жизни в Норвегии
Побоялся сходить с яхты - как проходил визит английского короля в Россию
Побоялся сходить с яхты - как проходил визит английского короля в Россию
Страшно приближаться: показали дом Стивена Кинга
Страшно приближаться: показали дом Стивена Кинга
Австралию засыпало снегом
Австралию засыпало снегом
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Видео
Все видео
Не везет россиянам: сгорел большой военный завод
Не везет россиянам: сгорел большой военный завод
Открыли фантастический парк "Звездных войн"
Открыли фантастический парк "Звездных войн"
На Рейне перевернулась лодка с туристами: есть погибшие
На Рейне перевернулась лодка с туристами: есть погибшие
Ветер снес батут с детьми: есть пострадавшие
Ветер снес батут с детьми: есть пострадавшие
Показали первое в мире летающее такси
Показали первое в мире летающее такси
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 216
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 603
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3078
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29728
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2295
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
01 июня 2019
Просмотров: 207
З головою і без
25 травня міський голова Києва Віталій Кличко відкрив велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою і парком "Хрещатий". Через день скляна ...
суббота, 01 июня 2019 16:09

Украина отправила вора в Казахстан

  Комментировать
Украина отправила вора в Казахстан
Мужчина воровал деньги у банка где работал много лет. Фото: росЗМИ

Из Украины депортировали мужчину, который украл 26,3 млн тенге (1,8 млн грн) и $1,7 млн (45 млн грн) в своем банке.

Вором оказался экс-помощник советника председателя совета директоров АО "Bank RBK" Айдос Кусаинов, пишет Zakon.kz.

Сотрудники прокуратуры, органы национальной безопасности и Антикоррупционной службы экстрадировали его в Казахстан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кононенко побывал на допросе у НАБУ и проанонсировал новые детали по "делу Крючкова"

Деньги он воровал с 2013 по 2018 годы, находясь в сговоре со своим начальником Жомарты Ертаевим.

Кусаинов уже находится в тюрьме в городе Алматы.

Украина экстрадировала в Россию подозреваемого в убийстве главного редактора российского филиала Forbes Пола Хлебникова чеченца Магомеда Дукузова.

Об этом говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году, который был отправлен Совету Федерации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина отправила вора в Казахстан». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 13590
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 13281
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
15
 Просмотров: 9918
Смертельное ДТП на трассе: много погибших
Смертельное ДТП на трассе: много погибших Просмотров: 8541
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
7
 Просмотров: 7794
Мир
В Италии установят памятник Шевченко
В Италии установят памятник Шевченко 1 Просмотров: 261
США отправят в Польшу дополнительные войска
США отправят в Польшу дополнительные войска Просмотров: 135
Не везет россиянам: сгорел большой военный завод
Не везет россиянам: сгорел большой военный завод
 1 Просмотров: 792
Американцы выдвинули жесткие санкции участникам "Северного потока-2"
Американцы выдвинули жесткие санкции участникам "Северного потока-2" Просмотров: 846
Зеленского пригласили в Вашингтон
Зеленского пригласили в Вашингтон Просмотров: 540
Больше всего комментируют
8
Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами - Парубий
6
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
6
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
3
Нарушение Киевсоветом прав инвесторов - мощный негативный сигнал
2
Суд над Россией: Зеленский сформировал делегацию
Голосов: 1410
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua