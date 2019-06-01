Украина отправила вора в Казахстан

Мужчина воровал деньги у банка где работал много лет. Фото: росЗМИ

Из Украины депортировали мужчину, который украл 26,3 млн тенге (1,8 млн грн) и $1,7 млн (45 млн грн) в своем банке.

Вором оказался экс-помощник советника председателя совета директоров АО "Bank RBK" Айдос Кусаинов, пишет Zakon.kz.

Сотрудники прокуратуры, органы национальной безопасности и Антикоррупционной службы экстрадировали его в Казахстан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кононенко побывал на допросе у НАБУ и проанонсировал новые детали по "делу Крючкова"

Деньги он воровал с 2013 по 2018 годы, находясь в сговоре со своим начальником Жомарты Ертаевим.

Кусаинов уже находится в тюрьме в городе Алматы.

Украина экстрадировала в Россию подозреваемого в убийстве главного редактора российского филиала Forbes Пола Хлебникова чеченца Магомеда Дукузова. Об этом говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году, который был отправлен Совету Федерации.