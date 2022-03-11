Украина может получить более мощное оружие от США - журналіст Washington Post

Какое именно оружие может получить Украина, пока неизвестно. Фото: pixabay.com

США могут предоставить сложное вооружение Украине. В частности, системы противовоздушной обороны.

Это может быть что-то лучшее, чем ракеты "Стингер". Об этом заявил высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США, передает журналист Washington Post Дэн Ламот в Twitter.

"Сегодня высокопоставленные чиновники оборонного брифинга США заявили, что США рассматривают вопрос об отправке другого сложного оружия, в частности противовоздушной обороны, которое является более значимым, чем ПЗРК. Это означает нечто лучшее, чем ракета Stinger", - написал Ламот.

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По его словам, какое именно оружие может получить Украина, чиновники не разглашают.

"Одним из вариантов может быть С-300, система противовоздушной обороны, которую украинцы имеют в ограниченном количестве. Некоторые страны НАТО, например, Болгария, имеют ее в наличии", - отметил журналист.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.