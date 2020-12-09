Угрожают увольнением: российских медиков заставляют делать прививки от коронавируса путинской вакциной

Российских медиков заставляют вакцинироваться. Фото: azattyq-ruhy.kz

Российских врачей заставляют прививаться препаратом от коронавируса Sputnik V, хотя он не прошел все этапы клинических испытаний.

Медикам угрожают увольнением в случае отказа вводить непроверенные лекарства, сообщил Radio Free Europe / Radio Liberty.

На этой неделе Москва начала официальную вакцинацию. Участие должно было быть добровольно, но независимые профсоюзы утверждают, что процедура проходит принудительно.

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"Это фактически различные угрозы. То есть либо ты вакцинируешься, или мы применяем к тебе различные санкции включая увольнение. Говорят: "Есть приказ провести вакцинацию. Почему вы отказываетесь?" - рассказывает председатель независимого профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева.

Российское правительство утверждает, что работники 70 московских клиник уже получили прививки. По словам властей, вакцинироваться пришли тысячи добровольцев.

2 ноября проведен опрос, согласно которому 59% россиян скептически относятся к вакцине Sputnik V и не хотят принимать этот препарат.

"Анонимно звонили, просили не упоминать, к сожалению, их медицинские учреждения. Но тем не менее, около 4 поликлиник в Москве заявили нам о принуждении к вакцинации, что, конечно, абсолютно незаконно", - говорит Васильева.

Президент РФ Владимир Путин не будет вакцинироваться российским препаратом против коронавируса Sputnik V, потому что не хочет быть добровольцем для испытания несертифицированных лекарств.