Ученые создали маску, уничтожающую вирусы. Цена - 50 грн

Французская компания BioSerenety 16 февраля представила четырёхслойную защитную маску, которая блокирует и уничтожает вирусы.
Она способна бороться с коронавирусом, сообщил телеканал BFM.
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Один из защитных слоев имеет бактерицидное и антивирусное свойство. Они основываются на принципах физической и химической блокировки с помощью 2 молекул - циклодекстрина и четвертичного аммиака.
По словам представителя компании, маска может обеззаразить себя сама, поэтому не опасна для окружающей среды.
Изобретение оценили в €1,49 - 50 грн.
В США ввели обязательное ношение масок, что значительно уменьшило уровень госпитализаций.
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