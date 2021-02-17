Ученые создали маску, уничтожающую вирусы. Цена - 50 грн

Придумали маску с максимальной защитой от вирусов. Фото:: bfmtv.com

Французская компания BioSerenety 16 февраля представила четырёхслойную защитную маску, которая блокирует и уничтожает вирусы.

Она способна бороться с коронавирусом, сообщил телеканал BFM.

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Один из защитных слоев имеет бактерицидное и антивирусное свойство. Они основываются на принципах физической и химической блокировки с помощью 2 молекул - циклодекстрина и четвертичного аммиака.

По словам представителя компании, маска может обеззаразить себя сама, поэтому не опасна для окружающей среды.

Изобретение оценили в €1,49 - 50 грн.

В США ввели обязательное ношение масок, что значительно уменьшило уровень госпитализаций.