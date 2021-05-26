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среда, 26 мая 2021 13:37

Ученые посчитали, до скольки лет может максимально прожить человек

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Ученые посчитали, до скольки лет может максимально прожить человек
Француженка Жанна Кальман - старейшый документально зафиксированый человек в истории. Она прожила 122 года и 164 дня. Умерла 4 августа 1997 года / Reuters

Ученые посчитали, что максимальный возраст, до которого сможет дожить человек, 150 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни британца сейчас составляет чуть более 81 года, но эксперты создали приложение на основе искусственного интеллекта, чтобы выяснить, что в один прекрасный день люди смогут прожить значительно дольше. Об этом пишет Daily Star.

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Исследователи из сингапурской биотехнологической компании Gero и онкологического Центра Розуэлл Парк в Буффало, штат Нью-Йорк, говорят, что это помогло им точно определить, как долго может прожить человек. Этот возраст, по их данным, около 150 лет.

Эксперты говорят, что приложение может точно оценить скорость биологического старения и максимальную продолжительность жизни каждого человека.

Самый старая из документально зафиксированных людей, которые когда-либо жили в мире, - француженка Жанна Кальман. Она прожила 122 года и 164 дня и умерла 4 августа 1997 года. Она пережила свою дочь и внука.

Индонезиец Мбах Гото прожил 146 лет до момента смерти в апреле 2017 года, но его возраст не подтвержден документально.

"Расчет продолжительности жизни на основе данных о физической активности и других данных был реализован в приложении GeroSense для iPhone. Он показывает потерю жизнестойкости человеческого тела, то есть способности восстанавливаться, в возрасте от 120 до 150 лет", - говорит автор исследования, доктор Тим Пирков с Gero.

Исследователи использовали так называемый индикатор динамического состояния организма DOSI, учитывающий возраст, болезни и другие сопутствующие факторы образа жизни, чтобы определить, насколько устойчивое тело.

"Старение человека проявляет универсальные черты, общие для сложных систем, находящихся на грани распада", - говорит соучредитель Gero, доктор Петр Федичев.

Ожидаемая продолжительность жизни широко варьируется в разных странах. Средняя продолжительность жизни в мире - 73,3 года. В Украине - 72,5 года. Япония занимает первое место со средним показателем - 84,3 года, по сравнению с 53,1 года в ЦАР.

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