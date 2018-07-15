Ученые показали потрясающий подводный мир Сицилии

Фото: Juan Cuetos/Courtesy of Oceana Europe

Ученые показали красоту подводного мира вокруг глубоководных вулканов итальянского острова Сицилия.

Снимки делали ученые из природоохранной организации Oceana протяжении своей экспедиции. Ее главная цель - признание эолийских островов заповедной зоной, сообщил The Guardian.

В течение месяца ученые исследовали 7 подводных областей и делали съемку на глубине 981 метра. Они обнаружили разновидности коралл, до сих пор не зафиксированные в этом регионе, и установили, что бамбуковый, древовидный и черный кораллы находятся на грани уничтожения. В то же время ученые нашли редкий вид морской звезды и рыбу семейства бочковых. До сих пор считалось, что эти водные животные живут только в северном Адриатическом море. Также исследователи нашли красные водоросли, которые служат убежищем для рыб, в частности, ставрид.

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