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пятница, 09 июля 2021 04:19

Убийство президента Гаити. Среди подозреваемых есть американцы

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Убийство президента Гаити. Среди подозреваемых есть американцы
Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Фото: ЕРА

В убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза участвовали минимум 26 человек.

Среди них двое граждан США. Их задержали, информирует The Guardian со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер.

Речь идет об американцах гаитянского происхождения. Один из них - бывший охранник канадского посольства в Порт-о-Пренсе.

Об одном задержанном американце сообщают американские СМИ.

В Госдепе пока удерживают от комментариев на эту тему.

Шесть человек, причастных к нападению, были арестованы. Семеро - убиты, когда гаитянские силы безопасности преследовали боевиков, ответственных за убийство президента.

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Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Ночью неизвестные напала на его резиденцию и застрелили президента. Огнестрельное ранение получила его жена.

В стране на 15 дней объявили военное положение.

В полиции заявили, что после убийства президента Гаити были ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны.

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