"Убийцы мавры" садистски насиловали перед тем, как убивать жертв

Ян Брэди и Майра Хиндли были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению / Getty Images

12 июля 1963-го Иэн Брэди и Майра Хиндли похитили, изнасиловали и убили 16-летнюю Полин Рид, когда та шла на танцы недалеко от своего дома в английском городе Гортон. Тело Риды не было обнаружено до 1987-го, когда Брэди признался в убийстве во время интервью с журналистами, находясь в психиатрической больнице.

Брэди и Хиндли встретились в Манчестере в 1961 году. Застенчивая девушка быстро увлеклась Брэди - самозваным нацистом, у которого была библиотека нацистской литературы. Он также был одержим садистским сексом. Сфотографировав Хиндли в непристойных позах, Брэди продал публике свою любительскую порнографию.

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Чтобы удовлетворить садистские порывы, Брэди и Хиндли начали похищать и убивать молодых юношей и девушек. После Рид в следующем году они похитили 12-летнего Джона Килбрайда и 12-летнего Кита Беннета. На следующий день после Рождества 1964-го 10-летнюю Лесли Энн Дауни из Манчестера.

В 1965-м пара убила 17-летнего юношу топором на глазах у шурина Хиндли, Дэвида Смита. Возможно, в попытке завербовать его для будущих убийств. Но Смит обратился в полицию.

Внутри квартиры Брэди полиция обнаружила фото пыток Лесли Энн Дауни, а также аудиокассеты с ее мольбами сохранить жизнь. На других фото были запечатлены Хиндли и Брэди в пустынном районе Англии, известном как Сэдлворт-Мур. Там полиция нашла тело Джона Килбрайда.

Пару журналисты назвали "убийцами маврами". Их осудили и приговорили к пожизненному заключению в 1966 году. Дурная слава продолжилась после того, как выяснилось, что охранник женской тюрьмы влюбился в Хиндли и закрутил с ней роман. Со своей стороны Брэди продолжал признаваться в новых и новых убийствах.