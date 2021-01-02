У вакцины от коронавируса обнаружили побочную реакцию

В Финляндии обнаружили побочную реакцию на вакцину от Covid-19.
Главный врач Агентства по безопасности и развития в области фармацевтики Fimea Fimea Майя Кауконен подтвердила этом порталу Yle.
Она получила заявление о побочном эффекте, но его содержание не будут разглашать в целях сохранения конфиденциальности.
"Когда получим не менее пяти сообщений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались", - сказала врач.
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В Финляндии первые прививки препаратом Pfizer и Biontech сделали медицинскому персоналу 27 декабря 2020 года.
В мире всего уже сделали более 10 800 000 инъекций вакцины против коронавируса. Кампании по вакцинации начались в 29 странах
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