У вакцины от коронавируса обнаружили побочную реакцию

В Финляндии обнаружили побочную реакцию от вакцины. Фото: Reuters

В Финляндии обнаружили побочную реакцию на вакцину от Covid-19.

Главный врач Агентства по безопасности и развития в области фармацевтики Fimea Fimea Майя Кауконен подтвердила этом порталу Yle.

Она получила заявление о побочном эффекте, но его содержание не будут разглашать в целях сохранения конфиденциальности.

"Когда получим не менее пяти сообщений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались", - сказала врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина может получить от Польши еще 1,5 млн доз антиковидной вакцины

В Финляндии первые прививки препаратом Pfizer и Biontech сделали медицинскому персоналу 27 декабря 2020 года.

В мире всего уже сделали более 10 800 000 инъекций вакцины против коронавируса. Кампании по вакцинации начались в 29 странах