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понедельник, 08 февраля 2021 02:28

У Трампа попросили перенести рассмотрение импичмента из-за шаббата

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У Трампа попросили перенести рассмотрение импичмента из-за шаббата

Один из адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа Дэвид Шон официально обратился в Сенат с просьбой перенести слушания относительно импичмента Трампа с субботы на другой день, поскольку в шаббат он работать не может.

Об этом пишет The New York Times. Шон объяснил, что он еврей, строго соблюдает религиозные заповеди, поэтому в субботу, а также в пятницу после захода солнца он не может работать из-за Шаббата.

Это письмо Шон направил лидерам демократов и республиканцев в Сенате, а также сенатору Патрику Леги, председательствующему на процессе.

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Издание отмечает, что хотя расписания заседания относительно импичмента Трампа нет, связанные с процессом собеседники говорят, что процесс очень вероятно затянется до ночи пятницы с продолжением в субботу.

Если руководители Сенета пойдут на ускорение судебного процесса, чтобы завершить его до захода солнца в пятницу, это станет на сегодняшний день самым быстрым процессом по импичменту в истории.

13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. "За" высказались 222 демократа и 10 республиканцев. Это была наибольшая поддержка импичмента среди членов родной партии президента за всю американскую историю.

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