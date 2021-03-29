У премьера 5 лет был роман. Теперь могут судить за конфликт интересов

Борис Джонсон и Дженнифер Аркур / Sunday Mirror

В Великобритании скандал. Женщина утверждает, что спала с премьером Борисом Джонсоном, пока семья тогдашнего мэра Лондона отсутствовала. Даже занималась сексом с Джонсоном за несколько минут до того, как вернулась его бывшая жена.

Дженнифер Аркур утверждает, что у нее был роман с Джонсоном с 2012-го по 2016 год, когда тот был мэром Лондона. Об этом пишет Sunday Mirror.

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Пара познакомилась в 2011-м, когда Аркур была студенткой бизнес-школы. Они обменялись номерами и пошли выпить в лондонском пабе. Дженнифер говорит, что впервые они переспали 29 августа 2012 года.

Аркур говорит, что занималась сексом в доме семьи Джонсонов, в то время как его бывшая жена Марина Вилер, мать их 4 детей, отсутствовала. Перед сексом пара читала "Макбета" Шекспира. Влюбленные якобы регулярно встречались и отправляли друг другу сообщения сексуального характера.

Джонсон выступал на технологических мероприятиях, которые организовывала Аркур, от которых она получила более $138 тыс. в виде грантов. Власти Лондона теперь решают, нарушил ли бывший мэр принципы общественной жизни, и не было ли конфликта интересов. Дженнифер замужем.