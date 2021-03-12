"У Меган забрали банковские карточки, паспорт и водительские права" - после интервью Гарри и Меган вырос рейтинг королевы

Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью с Опрой Уинфри / Getty Images

Внук королевы Елизаветы II, принц Гарри, и его жена, американская актриса Меган Маркл, дали интервью популярной американской ведущей Опре Уинфри. Меган обвиняет монаршую семью в расизме. Говорит, что ее травили. Букингемский дворец в ответ обнародовал заявление от имени королевы, в котором говорится, что монаршая семья будет решать ситуацию в частном порядке. А брат Гарри, принц Уильям, сказал, что его семья - не расисты.

Расизм и суицидальные мысли - что рассказала Меган о монаршей семье?

Принц Гарри и его жена отказались от претензий на британский трон и переехали в США весной 2020-го. Живут в Калифорнии и зарабатывают популярностью как бывшие члены монархии, сотрудничая с производителями медиаконтента Spotify и Netflix. Семья воспитывает сына Арчи и вновь ждет ребенка, после выкидыша Меган летом 2020-го. Как узнали из интервью - ждут девочку.

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Суть разговора Меган с Опрой - ее впечатление о британской королевской семье за 2 года жизни там. По ее словам можно понять, что это была одиночество, вынужденное молчание и постоянные трения с членами королевской семьи.

Первые сигналы, Меган оказалась "в плену", появились сразу после свадьбы, когда у нее забрали банковские карточки, паспорт и водительские права. С прессой рекомендовали не говорить, чтобы не ляпнула лишнего. Кульминацией возмущение, по ее словам, стали дискуссии о первом ребенке Меган и Гарри, когда ей намекнули, что сын не получит титул принца. На вопрос Уинфри, связано ли это с цветом кожи Арчи, ведь у Меган афроамериканское корни, та ответила, что "во время беременности ее спрашивали, насколько темной может быть кожа ребенка". Меган и Гарри не сказали, кто именно спрашивал, но точно не королева или ее муж.

Меган призналась о суицидальных мыслях на фоне одиночества и неприятия королевской семьей.

"Мне было стыдно признаться Гарри. Но я знала, если не скажу, то сделаю это. Я просто не хотела больше жить", - сказала Меган.

По ее словам, мысли об этом не шли ей с головы, и оставаться самой было опасно. Меган обращалась к нескольким высоким работникам монаршего двора. Но ничего не помогло. Во дворце намекнули, что обращение в больницу будет иметь плохую реакцию. Это стало переломным моментом, когда супруги решили начать новую жизнь в США.

Оказалось, настоящая свадьба Гарри и Меган произошла на 3 дня раньше, чем то, что видел мир - пара в интервью назвала церемонию, которую видели миллионы зрителей, представлением. На самом деле они тайно обвенчались во время частной церемонии, на которой не было ни известных гостей, ни родственников.

Гарри раскрыл некоторые подробности отношений с отцом. По его словам, когда он обращался к принцу Чарльза в трудный период, тот перестал отвечать на телефонные звонки. Относительно решения оставить королевские полномочия, тот просил сына выложить предложение в письменном виде. Относительно брата, принца Уильяма, Гарри сказал, что очень любит его, ведь они пережили вместе столько всего, имеют много общего.

По словам Гарри, отношения с Меган спасли его и открыли глаза на то, что происходит в королевской семье. Гарри сожалеет, что его отец и брат до сих пор "находятся в этом плену и не могут из него выбраться".

В Букингемском дворце в ответ заявили, что время для обнародования интервью не самое удачное. 99-летний супруг королевы, принц Филипп, лежит в больнице с больным сердцем.

"Вся семья расстроена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, беспокоят. Хотя некоторые воспоминания могут различаться, они воспринимаются серьезно, и семья рассмотрит их в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи", ㅡ говорится в заявлении от имени королевы.

Незадолго до выхода интервью британскому изданию Times опубликовало материал, в котором говорится, что Меган якобы заставила уйти с работы 2-х помощников и давила на 3-го.

"Меган и Гарри продают славу в США. Великобритания их не интересует"

Как пишет в колонке для "УП" бывший украинский депутат, сопредседатель группы "Украина-Великобритания" в 2012-2014 годах Владимир Куренной - цель интервью Меган и Гарри - наделать шума и продать славу в США, а одобрение их слов в Великой Великобритании для них не слишком важно.

Событие, которое произошло практически в международный женский день, видимо, станет самым резонансным в жизни монархии после развода принца Уэльского и трагической гибели матери принца Гарри, принцессы Дианы, в 1997-м.

Что рассказала Меган? Намеки на расизм в Букингемском дворце - популярную тему в США, но не настолько ​​в Великобритании. Кто этот расист в монаршей семье? Этого ни Меган, ни Гарри говорят, и дают понять, что не скажут.

Следующее обвинение - давление и травля Меган, которые были такими, что она думала о суициде. Но что именно считает "давлением" и "травлей"? Какие события? Неизвестно. Известно лишь, что супруги обратились в службу Букингемского дворца с просьбой защитить Меган. Но им отказали. С интервью понятно, что Гарри об этом узнал сейчас. А где был тогда? Неужели ничего не замечал? Не понял психологического состояния любимой?

Еще одно обвинение, что якобы кто-то из королевской семьи не хотел давать или не дал титул принца сыну Гарри и Меган - Арчи. Согласно правилам, титул принца Арчи мог получить только после того, как монархом станет отец Гарри, принц Чарльз. Итак, на что жалуются, не понятно. Также Гарри жалуется, что отец не говорил с ним. Но неужели после такого интервью общение должно восстановиться?

Последствия скандала в Великобритании оказались совсем другими, чем в США. После интервью соцагенция Ipsos MORI провела исследования настроений британцев. Их спросили, не будет ли лучше для страны, если монархию ликвидируют. "Да, лучше" сказали 17%. Безразлично или те, кто считает, что будет хуже - 83%. Такого уровня поддержки монархии давно не было. Вторым вопросом замеряли популярность членов королевской семьи. Самой популярной остается Елизавета II. Ей доверяет 40% опрошенных. Доверие к ней после интервью выросла на 8%. 32% доверяют брату Гарри, принцу Уильяму, а это + 2%. Далее его жене Кейт - 29%, и + 2%. Почти ко всем членам семьи уровень доверия выросло или осталось прежним. Только принц Гарри потерял 18% доверия.

Поэтому нет сомнений, что интервью не будет землетрясением для монархии. Есть основания говорить, что Гарри и Меган ожидали такой реакции. Поэтому с жалобами выступили не в Британии, а в США. Целевая аудитория - американцы. Прогрессивные, леволиберальные и состоятельные женщины Калифорнии. Даже дата, 8 марта, подтверждает этого. Если в Британии их осудят, в Штатах поаплодируют и пожалеют.

Модные в США темы расизма, сексизма, борьбы за права женщин, особенно против консервативной старой институции, каковой есть монархия, не могли не вызвать симпатию, внимание и поддержку за океаном. А с этим следует ожидать новых контрактов с американскими информационными корпорациями. Вроде, последнего многомиллионного контракта Меган и Гарри со Spotify.

Еще при жизни Елизаветы II британская монархия проходила похожую историю. Уже 2-ая американская актриса пришла в семью Виндзоров. Первая - Уоллис Симпсон, которая в 1936 году стала причиной отречения от престола дяди британской королевы, короля Эдварда VIII. Тогда монархия не просто выжила, а сыграла важную роль во II мировой войне и послевоенной стабилизации. Второй опыт также неудачен. Но и сейчас монархия переживет вызов, ведь эта организация значительно важнее для британцев, чем титулы, кареты и дворцы.

"Если бы не принадлежность Гарри и Меган к королевской семье, Netflix даже не стал бы с ними вести переговоры"

"Эта женщина могла вдохнуть новую жизнь в закостеневшие британскую монархию, члены которой, казалось, хотят перезагрузиться благодаря ей. Но вместо этого почувствовала, что семья и придворные проявляют к ней неуважение и сторонятся. Поэтому она и Гарри отказались от королевских обязанностей и поехали в США... Не важно, как вы относитесь к интервью, но поражает, как быстро Меган превратилась из успешной, независимой темнокожей, которая завоевала принца и остальную Британию, в объект травли британских таблоидов", - пишет американская Los Angeles Times.

Французская Les Echos пишет, что "Гарри и Меган разоблачили королевскую семью, которая с большим трудом принимает новичков, потому что завидует их популярности. Что хуже, монархия не только стареет, но тоже ретроградная... Это интервью еще больше углубило разрыв между монархией и британским обществом".

"Можно только похвалить Меган и Гарри за то, что ушли из "фирмы", как они сами называют королевскую семью, и за то, что пытаются заработать на жизнь. Чтобы зарабатывать, им придется производить контент для Netflix и Spotify, пока не исчезнет эффект новизны. Это нелегко. Им придется конкурировать с блестящими режиссерами со всего мира, которые извлекая контент из ничего. Ни в Меган, ни Гарри нет большого опыта в производстве медиаконтента. Если бы не их принадлежность к королевской семье, Netflix даже не стал бы с ними вести переговоры, не говоря о соглашении", - пишет американская Politico.

"Слова Гарри, что отец лишил финансов, кажутся жалкими - взрослый, женатый мужчина с ребенком жалуется, что отец не дает денег? Все эти сплетни разделили нацию. Неужели это просто капризное нытье избалованного принца и его жены с высокими запросами? И это он говорит тогда, когда дедушка смертельно болен?", - пишет британская The Herald.

"На фоне страданий британского народа во время пандемии, жалобы Гарри и Меган об отказе в охране на средства налогоплательщиков, или споры, должен ли их сын Арчи быть принцем, и откровения о ссоре Меган и Кэтрин о платье на свадьбе, в лучшем случае циничные, а в худшем - бестактны", - пишет австралийская The Age.