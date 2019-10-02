У Конгресі США скликають терміновий брифінг щодо України

Инспектор Госдепа проведет брифинг относительно Украины. Фото: 5 канал

Генеральный инспектор Государственного департамента США Стив Линк планирует провести срочный брифинг в Конгрессе США касательно Украины.

Что именно планируется вынести на брифинг неизвестно, сообщает ABC.

Речь идет о документах связанных с Украиной, полученных от юридического департамента Госдепа.

Ожидается, что Линк встретится с представителями Конгресса в безопасном месте на Капитолийском холме.

Необычный характер и время проведения брифинга - во время перерыва в Конгрессе - свидетельствуют о связи с недавними утверждениями касательно координации Госдепом взаимодействия между Рудольфом Джулиани, личным адвокатом президента США Дональда Трампа и украинскими чиновниками.

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В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

В США заговорили об импичменте Трампа.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским.