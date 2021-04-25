У берегов Сирии атаковали иранский танкер

Пожар на танкере / Sana

Неподалеку сирийского порта Банияс атаковали иранский танкер - по меньшей мере три человека погибли.

В одном из резервуаров танкера возник пожар. Неизвестно, кто совершил нападение. Об этом пишет "Украинская правда".

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Вероятно, судно атаковали с помощью беспилотника, прилетевшего из стороны территориальных вод Ливана. Пожарным удалось полностью потушить пожар.

Глава сирийского Центра мониторинга прав человека, находящегося в Великобритании, Рами Абдель Рахман, рассказал, что по крайней мере трое сирийцев погибли. В частности, двое членов экипажа.