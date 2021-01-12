Twitter заблокировал 70 тыс. аккаунтов сторонников теории заговора QAnon на фоне штурма Капитолия

В Twitter заблокировали аккаунты сторонников теории заговора. Фото: dw.com

В понедельник, 11 января, Twitter заблокировал более 70 тыс. аккаунтов, пропагандирующих теорию заговора QAnon, после штурма Капитолия поклонниками действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил сам Twitter.

После блокировки страницы Трампа соцсеть взялась за другие сомнительные аккаунты, которые могли бы "подстрекать к дальнейшему насилию".

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"С пятницы, 8 января, в результате наших усилий было заблокировано более 70 тысяч учетных записей, причем много случаев, когда одно лицо руководило многочисленными учетными записями", - прокомментировал Twitter.

По мнению представителей соцсети, учетные записи занимались распространением теории заговора QAnon, которая продвигает идею, что Трамп должен разоблачить глобальную схему сексуальной эксплуатации детей, в которую вовлечены члены Демократической партии. Также сторонники Трампа считают, что существует заговор против лидера республиканцев.

Действующий президент Америки Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс провели первую встречу после штурма Капитолия. Трамп и Пенс не общались с момента беспорядков.