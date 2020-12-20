Twitter начал добавлять к постам Трампа примечание о победе Байдена

Twitter напоминает Трампу о реальности. Фото: Reuters

Социальная сеть Twitter начала сопровождать сообщение президента США Дональда Трампа о том, что следующим главой государства избран Джо Байдена.

Так, сообщениями в личном аккаунте Трампа теперь появляется текст: "Официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США". Об этом сообщает The Verge.

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Причем такой подписью сопровождаются не только твиты, но и более ранние сообщения Трампа, в которых он высказывал сомнения относительно результатов президентских выборов в США.

Подпись под сообщениями Трампа. Фото: Скриншот

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает переоцененной серьезность и влияние кибератаки на американские правительственные ведомства и отрицает причастность к ней России.