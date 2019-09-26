Туск призвал помогать Украине в борьбе с "сильными и безжалостными"

Туск призвал к солидарности с Украиной. Фото: Politeka

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что международное общество должно помогать таким слабым странам, как Украина, на которых нападают сильные.

"Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если на них нападают сильные и безжалостные. Как, например, в случае с Украиной", - сказал Туск, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

Президент Европейского Совета отметил, что для защиты правды мало обвинять других в пропаганде фейковых новостей.

"Честно говоря, будет достаточно просто перестать врать. Сегодня очень многие политики используют ложь как постоянный метод поддержки власти", - подчеркнул он.

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Туск добавил, "чтобы защитить свободу, недостаточно говорить о ней во время выступлений".

"Вы должны защищать права человека везде и каждый день. Вы должны защищать свободу слова и свободную прессу. И вы должны прекратить флиртовать с диктаторами и авторитарными режимами", - заявил президент Евросовета.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил оккупацию Донбасса с ситуацией в Приднестровье, а Минские договоренности - с документами о федерализации. Добавил, что РФ не станет идти навстречу, пока оккупированным территориям не предоставят "особый статус".