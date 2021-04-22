Туристы погибли при извержении вулкана. Фото: tourprom

На французском острове Реюньон в Индийском океане в результате извержения вулкана Питон-де-ла-Фурнез погибли двое 20-летних туристов.

Об этом сообщает 20 minutes.

Тела путешественников нашли в кратере, образовавшемся после извержения магмы.

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По данным СМИ, туристы отправились в пеший поход. Они хотели посмотреть на извержение вулкана на юго-востоке острова.

Вулкан Питон-де-лаФурнез извергается с 10 апреля.

Зафиксировали 212 землетрясений на Филиппинах. Проснулся Тааль - это один из самых активных вулканов Юго-Восточной Азии.