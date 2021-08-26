Турецкие войска уходят из Афганистана

Турция выводит военный контингент из Афганистана. Фото: Укринформ

Турция начала вывод из Афганистана своего военного контингента.

"Было изучены различные подходы, текущее состояние и условия, и начата эвакуация подразделений вооруженных сил Турции. Они возвращаются на родину с гордостью за успешное выполнение возложенной на них задач", - заявили в Минобороны страны.

Вооруженные силы Турции несут службу в Афганистане с 2002 года, напомнили военные.

После объявления США и НАТО о том, что они покинут Афганистан, Турция неоднократно предлагала взять на себя ответственность за безопасность аэропорта в Кабуле. Однако талибы заявили о том, что не желают иностранного военного присутствия в своей стране.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны готовы "ко всем видам сотрудничества" с захватившим Афганистан движением "Талибан" "во имя мира во всем мире, афганского народа и защиты собственных интересов". Анкара готова принять у себя лидеров исламистской группировки.