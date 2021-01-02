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суббота, 02 января 2021 04:12

Турция возглавила силы быстрого реагирования НАТО

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Турция возглавила силы быстрого реагирования НАТО
Турция возглавила подразделение НАТО. Фото: Reuters

Турция возглавила силы сверхбыстрого реагирования (VJTF) Североатлантического альянса (НАТО).

Для участия в силах сверхбыстрого реагирования Турция выставит пехотную бригаду численностью 4,2 тысячи военных, пишет DW.

Бригада оснащена новейшими образцами турецкой боевой техники, противотанковых ракет и гаубиц.

Всего в состав сил быстрого реагирования НАТО будут входить 6,4 тысячи солдат. Кроме Турции, своих военных для участия в VJTF предоставят США, Великобритания, Польша и Италия.

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Силы VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) НАТО были созданы в первой половине 2015 года как ответ на события в Украине - оккупацию Россией Крыма и российскую агрессию на Донбассе. С тех пор эти силы считаются прежде всего элементом стратегии сдерживания в отношении России. Их отличительной чертой является крайне высокая степень готовности.

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Дата
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