Турция "снесет головы" курдам, если они не отступят до вторника - Эрдоган

Эрдоган пообещал "снести головы" курдам. Фото: Корреспондент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция "снесет головы" курдов, если они не отступят к вечеру вторника.

Анкара рассматривает курдские силы как террористов и хочет создать буфер "безопасной зоны" внутри Сирии. Несмотря на договор о временном прекращении огня, акты насилия продолжались, особенно в приграничном городе Рас-Аль-Айн, сообщает ВВС.

В субботу обе стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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"Президент Турции сказал, что если курдские боевики не отступят к вечеру вторника - как было оговорено в соглашении о прекращении огня - "мы продолжим сносить террористам головы"", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США и Турция заключили соглашение о прекращении огня на 5 дней на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы.