Турция согласилась прекратить боевые действия в Сирии

США и Турция согласились прекратить огонь. Фото: Reuters

Власти Турции согласилась на предложение США приостановить боевые действия на севере Сирии.

Вице-президент США Майк Пенс заявил об этом после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их переговоры длились 5 часов, передает "Громадське".

Анкара согласилась прекратить огонь, пока курды выйдут из района на севере Сирии, где Турция хочет сделать зону безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это здорово" - Трамп прокомментировал вмешательство россиян турецко-курдскую войну

"Я только что говорил с президентом Трампом. И знаю, что президент очень благодарен за готовность президента Эрдогана сделать шаг навстречу и ввести этот режим прекращения огня, и дать возможность мирного решения этого конфликта", - сказал Пенс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил письмо от Дональда Трампа в помойку. В нем Дональд Трамп говорит о военной операции Турции на севере Сирии и просит Эрдогана сесть за стол переговоров с руководством сирийских курдов.